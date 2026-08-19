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ГоловнаПолітика

Андрій Сибіга перепризначений міністром закордонних справ

Зі «Слуги народу» його підтримав 171 депутат. 

Андрій Сибіга перепризначений міністром закордонних справ
Андрій Сибіга в Раді
Фото: Скриншот відео

Верховна Рада на засіданні 19 серпня проголосувала за призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ. За – 266 депутатів. 

Андрій Сибіга перед голосуванням за призначення виступив перед депутатами. Він сказав, що зараз – визначальний етап війни, де особливої ролі набуває дипломатія.

«Нічого важливішого за закінчення війни немає», – вважає урядовець.

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Сибіга перерахував минулі досягнення міністерства, зокрема відкриття переговорних кластерів з ЄС. 

«За минулий рік багато зроблено. Попри всі виклики, ми зберегли підтримку, розблокували 90 мільярдів євро, посилили тиск на Росію, створили спецтрибунал, суттєво розширили дипломатичну присутність у світі та міжнародних організаціях, відкрили перші кластери. Але допоки триває війна, жодні зусилля не можуть вважатися достатніми. Ми чітко усвідомлюємо виклики та знаємо, що робити. Три ключові пріоритети: справедливий мир, ЄС і НАТО, світове українство», – сказав кандидат на посаду. 

Сибіга сказав, що МЗС візьме курс на максимальну прагматизацію та економізацію зовнішньої політики. Найперше – посилення України на полі бою і за столом переговорів.

«І тут дипломатія виходить на передній план. Залучення США, активна роль Європи, тиск на Москву та посилення України: нові пакети військової підтримки, пакет стримування, масштабування оборонки», – сказав він.

Найнагальніше – посилення ППО, зокрема від балістики. Хочуть максимально залучати союзників і забезпечити паритет і перевагу війська. Створять нову геополітичну ініціативу – Карпатську.

Другий пріоритет – вступ до ЄС та інтеграція з НАТО. Метою є відкриття усіх кластерів якомога швидше. 

«Наступне. Продовольчий експорт у Чорному морі. Уже домовилися з сусідами про транзит, відновлюємо Шляхи Солідарності, шукаємо способи захисту свободи судноплавства», – сказав Андрій Сибіга. 

Третій пріоритет – світове українство. Тут планують збереження звʼязків та ідентичності і захист прав українців за кордоном, посилення присутності та цифровізацію.

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Андрій Сибіга – другий міністр закордонних справ України періоду повномасштабної війни. Після відставки попереднього складу він керував міністерством у статусі в.о.

Посади голів МЗС і міністерства оборони належать до квоти президента. Володимир Зеленський не робив подання протягом місяця, аж до повернення Верховної Ради з перерви в роботі 18 серпня.

Андрій Сибіга: біографія

Здобув освіту у Львівському державному університеті ім. I.Франка за спеціальністями «Правознавство» та «Міжнародні відносини».

У 1997 році почав кар'єру на посадах аташе, третього секретаря, другого секретаря Міністерства закордонних справ України.

З 1998 року – другий секретар, перший секретар з консульських питань Посольства України в Республіці Польща.

З грудня 2002 року – перший секретар міністерства закордонних справ України.

З 2003 року – в.о. начальника відділу, начальник відділу міністерства закордонних справ України.

З 2006 року – заступник директора департаменту – начальник відділу, заступник директора департаменту міністерства закордонних справ України.

З 2008 року – радник-посланник Посольства України в Республіці Польща.

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З 2012 року – в.о. директора, директор Департаменту консульської служби міністерства закордонних справ України.

З 2016 року – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Турецькій Республіці. 19 травня 2021 року звільнений із посади указом президента Володимира Зеленського.

Указом Президента України 31 травня 2021 року призначений заступником керівника Офісу Президента України.

2021-2024 заступник Керівника Офісу Президента України.

З 2024 року – перший заступник міністра закордонних справ України.

5 вересня 2024 року Андрія Сибігу призначено новим міністром закордонних справ України.

У 2025 році зберіг позицію в новому уряді прем'єрки Юлії Свириденко і був повторно призначений на посаду міністра закордонних справ України. 

14 липня 2026 року Верховна Рада України проголосувала за відставку Кабінету міністрів України на чолі з Юлією Свириденко. 

17 липня 2026 року Кабінет міністрів призначив Андрія Сибігу тимчасовим виконувачем обов'язків міністра закордонних справ України.

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