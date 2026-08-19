Кабмін припинив повноваження Євгенія Хмари як в.о. міністра оборони

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Кабінет Міністрів України звільнив Євгенія Хмару з посади заступника міністра оборони України та припинив його повноваження як виконувача обов’язків міністра оборони. Відповідні рішення уряд оприлюднив 19 серпня.

Згідно з розпорядженням №795, Хмару звільнили з посади заступника міністра оборони за його власним бажанням. Окремим розпорядженням №796 Кабмін визнав таким, що втратило чинність, рішення про тимчасове покладення на Хмару виконання обов’язків міністра оборони України.

Вранці стало відомо, що Комітет ВРУ з питань оборони підтримав кандидатуру Хмари на посаду глави МО. Ймовірно, що голосування у парламенті відбудеться вже сьогодні.

Що передувало?

Кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони напередодні вніс на розгляд парламенту президент Володимир Зеленський. Спікер Руслан Стефанчук повідомив, що Верховна Рада розгляне подання найближчим часом відповідно до Конституції України та встановленої парламентської процедури.

Зазначимо, для того, щоб стати міністром оборони, Хмарі необхідно звільнитись з військової служби. Згідно з українськими законами, очолити Міноборони може лише цивільний.

Хмара виконував обов’язки міністра оборони з 20 липня, про його кандидатуру президент Зеленський повідомив 16 липня – після оновлення уряду. Попереднім міністром оборони був Михайло Федоров, звільнення якого викликало значні протести.