Президент вніс кандидатуру Євгенія Хмари для призначення міністром оборони

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Євгенія Хмари міністром оборони.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

"Завтра голосування за двох міністрів: МО та МЗС", - додав депутат.

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З 20 липня він офіційно був призначений в.о. міністра. Про те, що Євгеній Хмара отримає цю посаду, президент повідомив ще 16 числа.

Для повноцінного призначення на посаду Хмару потрібно було звільнити з військової служби: згідно з українським законодавством, бути міністром оборони може лише цивільний.

Після оновлення Кабінету міністрів, яке відбулося в липні за ініціативою президента, міністерства оборони і закордонних справ залишилися без повноцінних керівників. Обидва міністри належать до квоти президента. Володимир Зеленський не зробив подання кандидатів до того, як Верховна Рада пішла на перерву в роботі майже на місяць.

Раптове звільнення попереднього міністра Михайла Федорова спричинило протести в багатьох містах України. Зеленський казав, що пропонував Федорову декілька посад, зокрема віцепрем'єра з військових інновацій. Однак ексміністр сказав, що згоден лише на посаду міністра оборони, бо на інших позиціях не зможе ефективно боротися з корупцією.

Михайло Федоров на початку місяця казав, що не почув чіткого «ні» від президента стосовно перспективи його перепризначення. Він сказав, що чекатиме 17-18 серпня, тобто повернення нардепів до роботи, аби ухвалити подальші рішення.

Євгеній Хмара: біографія

Євгеній Хмара з весни 2023 року керував Центром спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ. Того ж року отримав звання бригадного генерала, а наступного року став генерал-майором. Керував спецоперацією зі звільнення острова Зміїний.

З серпня 2025-го керував Центром спеціальних операцій «А» СБУ, який є одним з найефективніших підрозділів з ураження ворога.

З 5 січня був тимчасовим в.о. голови СБУ.

Нагороджений орденом Данила Галицького (21 березня 2019) – за особисті заслуги у зміцненні національної безпеки, мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов'язку.