Лідера ОУН Євгена Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі

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Останки полковника Армії УНР та першого голови ОУН Євгена Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія відбулася 18 серпня за участю президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Укрінформ.

Під час церемонії Зеленський назвав повернення Коновальця до України відновленням історичної справедливості.

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"Ми повертаємо додому видатного сина українського народу. Це взірцевий воїн та вагомий державний діяч України, полковник Євген Коновалець", – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, Україна має повернути на батьківщину й інших героїв, які боролися за її незалежність та нині поховані за кордоном.

Президент також подякував усім, хто роками зберігав пам’ять про Коновальця та дбав про його могилу.

Наразі останки Коновальця поховали на меморіальному кладовищі тимчасово. Надалі їх планують перепоховати в Українському національному пантеоні.

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Що відомо про перепоховання полковника Коновальця?