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Лідера ОУН Євгена Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі

У церемонії взяв участь президент Володимир Зеленський.

Лідера ОУН Євгена Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі
Перепоховання Коновальця
Фото: Укрінформ

Останки полковника Армії УНР та першого голови ОУН Євгена Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія відбулася 18 серпня за участю президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Укрінформ.

Під час церемонії Зеленський назвав повернення Коновальця до України відновленням історичної справедливості.

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"Ми повертаємо додому видатного сина українського народу. Це взірцевий воїн та вагомий державний діяч України, полковник Євген Коновалець", – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, Україна має повернути на батьківщину й інших героїв, які боролися за її незалежність та нині поховані за кордоном.

Президент також подякував усім, хто роками зберігав пам’ять про Коновальця та дбав про його могилу. 

Наразі останки Коновальця поховали на меморіальному кладовищі тимчасово. Надалі їх планують перепоховати в Українському національному пантеоні.

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Що відомо про перепоховання полковника Коновальця?

  • Євген Коновалець – борець за незалежність України у ХХ столітті. Був полковником Армії УНР та командиром Січових Стрільців, головою Проводу українських націоналістів, засновником і перший головою Організації українських націоналістів, одним з ідеологів українського націоналізму. З 1922 проку був змушений жити в еміграції. Вбитий у Роттердамі у 1938 році Павлом Судоплатовим – пізніше генералом КДБ.
  • 11 серпня 2026 останки Коновальця ексгумували на кладовищі Кросвейк у Роттердамі. 
  • 13 серпня їх доставили в Україну. До цього в Києві відбулися прощання та заупокійна служба за полковником.
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