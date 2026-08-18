Росія 35 разів била по Донеччині: загинула людина

Російські війська протягом доби 35 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення.
Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація.
У Покровському районі в Білозерському поранено людину. У Краматорському районі в Донецькому пошкоджено приватний будинок.
У Слов’янську пошкоджені чотири приватні будинки, торговий центр, інфраструктура та автомобіль. У Краматорську та Красноторці поранено по одній людині.
У Черкаському пошкоджено лінію електропередач. В Олександрівці пошкоджено багатоповерховий будинок і два автомобілі. У Дружківці одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.
За добу з лінії фронту евакуювали 506 людей, серед них 58 дітей.
- Вранці Росія атакувала Печеніги на Харківщині. В ОВА повідомили про щонайменше про 10 загиблих. Є постраждалі. Внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 автомобілів.