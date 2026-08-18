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Росія 35 разів била по Донеччині: загинула людина

Ще п’ятеро поранені через російські обстріли.

Росія 35 разів била по Донеччині: загинула людина
Обстріл Донеччини
Фото: Донецька ОВА

Російські війська протягом доби 35 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення. 

Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація.

У Покровському районі в Білозерському поранено людину. У Краматорському районі в Донецькому пошкоджено приватний будинок.

У Слов’янську пошкоджені чотири приватні будинки, торговий центр, інфраструктура та автомобіль. У Краматорську та Красноторці поранено по одній людині.

У Черкаському пошкоджено лінію електропередач. В Олександрівці пошкоджено багатоповерховий будинок і два автомобілі. У Дружківці одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

За добу з лінії фронту евакуювали 506 людей, серед них 58 дітей.

  • Вранці Росія атакувала Печеніги на Харківщині. В ОВА повідомили про щонайменше про 10 загиблих. Є постраждалі. Внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 автомобілів. 
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