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Внаслідок дронової атаки є ушкодження на 19 локаціях, падіння уламків – ще на 3

Атака триває. 

У ніч на 18 серпня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну 147 ударними дронами типу «Шахед» (зокрема реактивними), «Гербера» і дронами-імітаторами. Била з Курська, Орла, Мілерова, Приморсько-Ахтарська і окупованих Донецька і Криму. 

Станом на 8:00 захисники збили і подавили 111 дронів на півночі, сході і півдні країни. Про це повідомили в Повітряних силах. 

«Зафіксовано влучання ворожих дронів на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях. Атака ворожих БпЛА триває. Дотримуйтесь правил безпеки!» – закликали військові. 

Відбиття атаки
Фото: Повітряні сили
Відбиття атаки

З шостої ранку триває дронова атака на столичний регіон. Тривогу оголошували і вночі. Є ушкодження в Броварському районі: постраждали офіс, склади і приватна оселя. 

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