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Москва і область під масованою атакою безпілотників. Мер заявив про збиття понад 600 дронів (оновлено)

Десятки дронів рухаються в бік ворожої столиці.

Москва і область під масованою атакою безпілотників. Мер заявив про збиття понад 600 дронів (оновлено)
Наслідки атаки в Московській області
Фото: Губернатор

У ніч на 18 серпня ціллю масованої атаки безпілотників у Росії стала Москва. Спершу мер міста Сергій Собянін повідомив про не менше 70 БПЛА, які летіли до російської столиці.

З вечора і станом на 5 ранку, за його словами, у бік Московського регіону летіли 620 БпЛА, з них 180 – збили безпосередньо в його межах. Після цього він повідомив про збиття ще 7 апаратів, згодом – ще 10. 

Традиційно ворожа влада обмежується заявами про "спеціалістів екстрених служб на місці падіння уламків" після нібито збиття засобів ураження силами протиповітряної оборони. Водночас свідки публікують зображення влучань і пожеж. 

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Один із житлових будинків постраждав через невдалу роботу російського ППО. Також попередньо відомо про атаку на Московський нафтопереробний завод.

Губернатор Андрєй Воробйов повідомив, що в Раменскому окрузі внаслідок падіння дрона на будинок постраждала дитина 10 років – в неї уламкове поранення руки. Також постраждали чоловік і жінка в інших населених пунктах.

Ушкодження в Московській області
Фото: Губернатор
Ушкодження в Московській області

Є ушкодження в Павлово-Посадському окрузі, Богородському, Коломні, Котельниках і Електросталі.  

Московські аеропорти "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" та "Жуковський" обмежили роботу і відмовилися приймати деякі з рейсів через загрозу дронів. 

Станом на ранок 18 серпня на Підмосков'ї без електрики залишилося понад п'ять тисяч споживачів та 46 «соціально значущих об'єктів». 

  • Атака 17-18 серпня на столичний регіон Росії є не першою масштабною за нещодавній час. У ніч на 16 серпня російська влада заявляла про збиття сотень БпЛА. 
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