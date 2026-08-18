У ніч на 18 серпня ціллю масованої атаки безпілотників у Росії стала Москва. Спершу мер міста Сергій Собянін повідомив про не менше 70 БПЛА, які летіли до російської столиці.

З вечора і станом на 5 ранку, за його словами, у бік Московського регіону летіли 620 БпЛА, з них 180 – збили безпосередньо в його межах. Після цього він повідомив про збиття ще 7 апаратів, згодом – ще 10.

Традиційно ворожа влада обмежується заявами про "спеціалістів екстрених служб на місці падіння уламків" після нібито збиття засобів ураження силами протиповітряної оборони. Водночас свідки публікують зображення влучань і пожеж.

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Один із житлових будинків постраждав через невдалу роботу російського ППО. Також попередньо відомо про атаку на Московський нафтопереробний завод.

Губернатор Андрєй Воробйов повідомив, що в Раменскому окрузі внаслідок падіння дрона на будинок постраждала дитина 10 років – в неї уламкове поранення руки. Також постраждали чоловік і жінка в інших населених пунктах.

Фото: Губернатор Ушкодження в Московській області

Є ушкодження в Павлово-Посадському окрузі, Богородському, Коломні, Котельниках і Електросталі.

Московські аеропорти "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" та "Жуковський" обмежили роботу і відмовилися приймати деякі з рейсів через загрозу дронів.

Станом на ранок 18 серпня на Підмосков'ї без електрики залишилося понад п'ять тисяч споживачів та 46 «соціально значущих об'єктів».