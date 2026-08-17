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За сприяння Меланії Трамп вдалося повернути з окупації ще одну українську дитину

Завдяки підтримці першої леді США до України повернулись вже 34 дитини.

За сприяння Меланії Трамп вдалося повернути з окупації ще одну українську дитину
Перша леді США Меланія Трамп
Фото: EPA/UPG

За сприяння першої леді США Меланії Трамп до України вдалось повернути ще одну дитину, яка опинилась в окупації через війну з Росією.

Про це повідомили на сайті Білого Дому.

«Немає нічого потужнішого, ніж возз’єднання матері з її дитиною після тривалого періоду часу. Ми з моїм представником зосереджені на тому, щоб допомогти наступному возз’єднанню людей, які були розлучені зі своїми близькими через війну між Україною та Росією», – заявила перша леді Меланія Трамп.

Таким чином, завдяки зусиллям Меланії Трамп вже 34 дітей вдалось повернути до сімей. Це сталось з моменту написання першою леді США «Мирного листа» президенту Росії Путіну.

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