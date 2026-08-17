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ЦПД: росіяни поширюють фейкове відео про нібито мобілізацію 500 священників ПЦУ

На офіційному сайті Human Rights Watch немає повідомлень про таку мобілізацію.

ЦПД: росіяни поширюють фейкове відео про нібито мобілізацію 500 священників ПЦУ
Фото: ЦПД

Російські ресурси поширюють сфабриковане відео, яке нібито створив український освітньо-культурний проєкт "Пломінь". У фейковому відео Human Rights Watch начебто повідомила про мобілізацію 500 священників ПЦУ влітку 2026 року.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Ця інформація не відповідає дійсності. На офіційному сайті Human Rights Watch немає повідомлень про таку мобілізацію, а самого відео немає і на сторінках "Пломеня".

Водночас цифра у 500 священнослужителів має реальне походження. Раніше митрополит Євстратій Зоря повідомляв, що понад 500 капеланів ПЦУ добровільно служать у лавах Сил оборони України.

У Центрі протидії дезінформації закликають не довіряти подібним вкидам та перевіряти інформацію за офіційними джерелами.

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