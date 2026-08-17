Росіяни атакували авто з хлібом та житловий будинок у Біленьківській громаді на Запоріжжі

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Російські військові продовжують атакувати Біленьківську громаду Запорізької області. FPV-дроном вони вдарили по автомобілю, який доставляв хліб мешканцям прифронтового села Біленьке.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"росіяни атакували fpv- дроном авто, що везло хліб мешканцям Біленького. Через атаки дронів також пошкоджений приватний скутер, виникла пожежа на відкритій території", – ідеться у повідомленні.

У Біленькому Першому через удар російського дрона загорівся будинок. Обійшлося без постраждалих.