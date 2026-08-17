Росіяни атакували авто з хлібом та житловий будинок у Біленьківській громаді на Запоріжжі

Російські військові продовжують атакувати Біленьківську громаду Запорізької області. FPV-дроном вони вдарили по автомобілю, який доставляв хліб мешканцям прифронтового села Біленьке.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"росіяни атакували fpv- дроном авто, що везло хліб мешканцям Біленького. Через атаки дронів також пошкоджений приватний скутер, виникла пожежа на відкритій території", – ідеться у повідомленні.
У Біленькому Першому через удар російського дрона загорівся будинок. Обійшлося без постраждалих.
- Упродовж минулої доби унаслідок російських атак у Запорізькій області дві людини загинули, ще троє отримали поранення.