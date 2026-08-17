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7% українців вважають Сталіна "великим вождем", - опитування КМІС

Після проголошення Незалежності України частка тих, хто вважав Сталіна великим вождем зросла – з 27% у 1991 році до 39% у 2002-му.

7% українців вважають Сталіна "великим вождем", - опитування КМІС
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Станом на червень 2026 року 7% українців скоріше або повністю погоджуються з твердженням, що Йосип Сталін був великим вождем, 62% – скоріше або повністю не погоджуються. Решта - 31% - не мають чіткої позиції з цього питання (з них 21% відповіли "у чомусь згоден, у чомусь не згоден", 8% не змогли визначитися і 2% відмовилися відповідати). 

Про це свідчать результати опитування КМІС.

Респондентів запитували, чи згодні вони з твердженням: "Сталін був великим вождем"? Пропонувалися наступні варіанти відповідей: "повністю не згодні", "скоріше не згодні", "у чомусь згоден, у чомусь не згоден", "скоріше згоден", "повністю згоден" (крім цього, за власною ініціативою респонденти могли сказати "важко сказати" або відмовитися відповідати).

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Для порівняння, у 2023 році Сталіна великим вождем вважали 9%, не погоджувалися з цим 72%, а невизначену позицію займали 19%.

Після проголошення Незалежності України частка тих, хто вважав Сталіна великим вождем, спочатку зросла – з 27% у 1991 році до 39% у 2002 році. Надалі почалося поступове зниження цього показника, яке особливо прискорилося в останні роки: з 26% у 2019 році до 16% у 2021 році, до 9% у 2023 році і зрештою до 7% у 2026 році.

Водночас відбулася певна зміна у характері неприйняття Сталіна. Частка тих, хто не погоджується з твердженням про "великого вождя", знизилася з 72% до 62%, натомість зросла частка тих, хто займає невизначену позицію - з 19% до 31% (насамперед з 13% до 21% стало більше тих, хто "у чомусь згоден, у чомусь не згоден").

Також респондентам ставилося запитання: "Як Ви особисто в цілому ставитеся до Сталіна?". Вони могли обрати одну з відповідей: «з захопленням», «з повагою», «з симпатією», «байдуже», «з ворожістю, роздратуванням», «зі страхом», «з відразою, ненавистю». Перші три варіанти об'єднали в позитивне ставлення, три останні – в негативне. 

Так, у червні 2026 року 3% українців позитивно ставляться до Сталіна, 27% – байдуже, а 57% – негативно. Ще 2% зазначили, що не знають, хто такий Сталін, а 10% не змогли визначитися і 1% відмовилися відповідати. У 2023 році відповідні показники становили 4% позитивного ставлення, 26% байдужого і 61% негативного.

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Динаміка демонструє дуже суттєву довгострокову зміну ставлення українців до Сталіна. У 2012 році до нього позитивно ставилися 23%, а у 2026 році – лише 3%. Особливо різка зміна відбулася після початку повномасштабного російського вторгнення: у 2022 році частка позитивного ставлення знизилася з 18% до 5%, тоді як негативного – зросла до 64%.

При цьому в 2026 році негативне ставлення дещо менш поширене, ніж у 2022-2023 роках: 57% порівняно з 64% у 2022 році та 61% у 2023 році. Проте це зниження не супроводжується збільшенням позитивного ставлення – навпаки, воно залишається на мінімальному рівні, 3%.

Соціологи також порівняли ставлення до Сталіна в Україні і Росії. Тож, у 1991-1992 роках практично не було різниці у кількості тих, хто вважав Сталіна великим вождем, у 2016 різниця вже була статистично значущою (5 відсоткових пунктів), але не дуже великою. 

Далі розходження стрімко зростало. У 2021 році різниця склала уже 40% (відсоткових пунктів), а 2023 – 45%, а у 2026 – 49%. Частка росіян, хто так чи інакше згоден з тим, що Сталін – великий вождь, з 2021 року практично не змінилася – 56% у 2021, 54% у 2023 році і знову 56% у 2026 році. А частка українців, хто згоден, що Сталін був великим вождем, постійно падає, з 2021 року вона зменшилася з 16% до 7%. 

 

Фактично, в Росії Сталін став національним героєм. В останньому опитуванні, проведеному у квітні 2025 року, Сталіна назвали 42% респондентів. Друге місце посів Владімір Путін – 31%, третє – Ленін з 28%, четверте – Пушкін з 24%. 

Цікаво також, що в 2012 Путін (22%) сильно відставав від Сталіна (42%), різниця 20% (20 відсоткових пунктів), а в 2017, коли "Кримська ейфорія" ще не закінчилася Путін майже наздогнав Сталіна (у Сталіна 38%, у Путіна 34%, різниця 4%), у 2021 до початку широкомасштабної війни, коли ефект захоплення Криму вичерпався, знов велике відставання (Сталін 39%, Путін 15%, різниця 24%), а в 2025 під час війни показник Путіна підскочив вдвічі з 15% до 31% (хоча Сталін з 42% все одно перший).

Нагадаємо, що згідно з опитуванням у серпні 2022 року, більшість українців ставляться до Сталіна з огидою і ненавистю

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