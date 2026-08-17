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ЗСУ вдарили по місцях зберігання дронів та засобах управління противника у Криму, – Генштаб

Також вражені пункт комунікації і живлення ретранслятора дронів на Тендрівській косі Херсонської області.

ЗСУ вдарили по місцях зберігання дронів та засобах управління противника у Криму, – Генштаб
Російський дрон
Фото: ГУР МО

У ніч на 17 серпня підрозділи Сил оборони України вразили місце зберігання ударних безпілотників та засоби управління противника.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Гвардійського в тимчасово окупованого українського Криму. Зафіксовано пожежу на території об’єкта.

Окрім того, уражено наземну станцію управління БпЛА “Оріон” у Новофедорівці у Криму.

Також українські воїни уразили наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу “Герань”/”Гербера” у кримській Оленівці та пункт комунікації і живлення ретранслятора дронів на Тендрівській косі Херсонської області.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

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