Також вражені пункт комунікації і живлення ретранслятора дронів на Тендрівській косі Херсонської області.

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У ніч на 17 серпня підрозділи Сил оборони України вразили місце зберігання ударних безпілотників та засоби управління противника.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Гвардійського в тимчасово окупованого українського Криму. Зафіксовано пожежу на території об’єкта.

Окрім того, уражено наземну станцію управління БпЛА “Оріон” у Новофедорівці у Криму.

Також українські воїни уразили наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу “Герань”/”Гербера” у кримській Оленівці та пункт комунікації і живлення ретранслятора дронів на Тендрівській косі Херсонської області.

Ступінь завданих збитків уточнюється.