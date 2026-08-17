У ніч на 17 серпня підрозділи Сил оборони України вразили місце зберігання ударних безпілотників та засоби управління противника.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Гвардійського в тимчасово окупованого українського Криму. Зафіксовано пожежу на території об’єкта.
Окрім того, уражено наземну станцію управління БпЛА “Оріон” у Новофедорівці у Криму.
Також українські воїни уразили наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу “Герань”/”Гербера” у кримській Оленівці та пункт комунікації і живлення ретранслятора дронів на Тендрівській косі Херсонської області.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
- Генштаб також уточнив наслідки удару Сил оборони по "Комбинату Каменский" у Ростовській області Росії 16 серпня. Підтверджено знищення двох і пошкодження ще чотирьох цехів з виробництва порохів і вибухових речовин.