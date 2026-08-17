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Очільник ЦПД відкинув припущення про «двотижневі локдауни» у великих українських містах взимку

Все озвучене є «лише припущенням окремої людини, яка не є дотичною до питань підготовки до зими».

Очільник ЦПД відкинув припущення про «двотижневі локдауни» у великих українських містах взимку
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко
Фото: Анна Стешенко

Поширювана в українських медіа інформація про «двотижневі локдауни» у великих українських містах – це лише припущення окремої людини, яка не дотична до підготовки країни до зими.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко.

«Чергове нагнітання про “локдауни” в Києві, Харкові та Одесі – це щось новеньке. Для початку, раджу коментатору вивчити, що таке локдаун, коли мова йде про “ще жорсткіші, ніж цієї зими”. В нас не було локдаунів минулої зими. Останні були за пандемії ковід. Це, по-перше», – сказав Коваленко.

Коваленко додав, що все озвучене є «лише припущенням окремої людини, яка не є дотичною до питань підготовки до зими». 

«Кожен має право на припущення, але вони не є фактами. Довіряти потрібно лише залученим в процеси людям. Менше паніки. Ми пройшли багато зим, а от для ворога ця може стати справді особливою, якщо вони не припинять удари», – додав керівник ЦПД.

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