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Два цехи знищено, чотири – пошкоджено: Генштаб уточнив результати ураження збройного комбінату в Ростовській області

На ньому виготовляють ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ. 

Генштаб уточнив наслідки удару Сил оборони по «Комбинату Каменский» у Ростовській області Росії 16 серпня. Підтверджено знищення двох і пошкодження ще чотирьох цехів з виробництва порохів і вибухових речовин.

По це 17 серпня повідомили в Генштабі. Там додали, що атаки по ключових військових об'єктах окупантів тривають.

«"Комбинат Каменский" – підприємство російського військово-промислового комплексу, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження», – йдеться у повідомленні. 

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Підтверджено ураження збройного комбінату в Ростовській області
Фото: Генштаб у Facebook
Підтверджено ураження збройного комбінату в Ростовській області

Фото: Генштаб у Facebook

Фото: Генштаб у Facebook

Фото: Генштаб у Facebook

Про ураження комбінату Генштаб повідомив учора. 

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