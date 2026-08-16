Сили оборони уразили у РФ “Комбинат Каменский”, що виробляє ракетне паливо

Також підтверджено зупинку нафтохімічного комплексу та установок первинної перерибки нафти.

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У ніч на 16 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження важливому підприємству воєнно-промислового комплексу противника – “Комбинату Каменский” у Каменськ-Шахтинському Ростовської області Росії.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зафіксовано пожежу на території об'єкта. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

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“Комбинат Каменский” – підприємство російського оборонно-промислового комплексу, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ “Ураган”, “Смерч” і “Торнадо-С”, а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Продукція підприємства безпосередньо задіяна у забезпеченні потреб збройних сил РФ.

Також підтверджено зупинку підприємства ТОВ “Запсибнефтехим” у Тобольську Тюменської області після ураження 10 серпня 2026 року Центральної газофракціонуючої установки № 1.

ТОВ “Запсибнефтехим” – один із найбільших нафтохімічних комплексів рф, що здійснює переробку вуглеводневої сировини та виробляє полімерну й іншу нафтохімічну продукцію. Підприємство має важливе значення для нафтохімічної промисловості РФ та забезпечення потреб її воєнно-промислового комплексу.

Окрім того, підтверджено ураження 11 серпня 2026 року установки гідрокрекінгу, установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-3, ЕЛОУ-АВТ-6, ЕЛОУ-АТ та установки вторинної перегонки легких нафтових фракцій 22-4М5 на ПАТ “Орскнефтеоргсинтез” в Орську Оренбурзької області

ПАТ “Орскнефтеоргсинтез” – великий нафтопереробний завод РФ, що здійснює переробку нафти та виробляє бензини, дизельне й авіаційне пальне, мазут тощо. Продукція підприємства використовується для забезпечення потреб збройних сил та воєнно-промислового комплексу Росії.