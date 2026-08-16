ВМС України уразили позиції російського "Бастіону" в окупованому Криму

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У ніч на 16 серпня Сили та засоби Військово-морських сил ЗСУ завдали удару по стартових позиціях та місцю дислокації російського берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили ВМС ЗСУ.

Унаслідок удару російська армія зазнала значних втрат в озброєнні та особовому складі. Остаточні втрати противника наразі уточнюються.

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У ВМС зазначили, що береговий ракетний комплекс «Бастіон» є дефіцитним і дороговартісним озброєнням російської армії.

«БРК “Бастіон” це дефіцитне та дороговартісне озброєння, за допомогою якого російські окупанти здійснюють обстріли південних та інших регіонів України надзвуковими ракетами «Онікс» та гіперзвуковими ракетами «Циркон».

Українські військові моряки щоденно знижують бойовий потенціал ворога в Чорноморському регіоні», – ідеться у повідомленні.