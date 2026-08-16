Російський дрон влучив у цивільне авто в Сумах: є жертва

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Пізно ввечері російський безпілотник прицільно вдарив по цивільному автомобілю в Сумах. Унаслідок атаки загинув 59-річний чоловік, який перебував у машині. Його дружина дістала поранення та була госпіталізована.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

За словами очільника області, російський дрон влучив у цивільну автівку. Після удару автомобіль загорівся.

59-річний чоловік загинув. Його дружину з пораненнями доправили до лікарні, де медики надають їй необхідну допомогу.

"Увечері та вночі ворог неодноразово атакував Суми безпілотниками. Частину повітряних цілей знищили наші захисники, однак інтенсивність таких атак залишається високою", – додає Григоров.