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Російська авіація скинула фугасні авіабомби на житловий сектор Слов'янська

Пошкоджено 22 приватні будинки.

Російська авіація скинула фугасні авіабомби на житловий сектор Слов'янська
наслідки авіаударів по Слов'янську
Фото: ДСНС України

Уночі 16 серпня російська авіація вдарила по приватному житловому сектору Слов'янська фугасними авіабомбами. 

Про це повідомляє ДСНС України.

Внаслідок ворожих авіаударів загорівся житловий будинок та господарська споруда за двома різними адресами. Рятувальники локалізували пожежі, однак через загрозу повторного обстрілу призупинили роботи. 

Загалом пошкоджено 22 приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила.

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