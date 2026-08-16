Уночі 16 серпня російська авіація вдарила по приватному житловому сектору Слов'янська фугасними авіабомбами.
Про це повідомляє ДСНС України.
Внаслідок ворожих авіаударів загорівся житловий будинок та господарська споруда за двома різними адресами. Рятувальники локалізували пожежі, однак через загрозу повторного обстрілу призупинили роботи.
Загалом пошкоджено 22 приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила.
- За добу 15 серпня російські війська вбили одного жителя Донецької області. Ще шестеро людей дістали поранення.