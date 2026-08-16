Загалом пошкоджено 22 приватні будинки . Інформація про постраждалих не надходила.

Внаслідок ворожих авіаударів загорівся житловий будинок та господарська споруда за двома різними адресами. Рятувальники локалізували пожежі, однак через загрозу повторного обстрілу призупинили роботи.

Про це повідомляє ДСНС України.

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