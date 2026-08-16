На Одещині унаслідок обстрілу РФ є пошкодження, постраждала людина

Ворог атакував Одеську область. Унаслідок атаки РФ постраждала людина, пошкоджені три п'ятиповерхові будинки.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог завдав чергового удару по півдню Одещини. У Білгород-Дністровському внаслідок ворожої атаки пошкоджено фасади та скління у трьох 5-поверхових житлових будинках. За попередніми даними, на жаль, одна людина постраждала. На місці працюють усі відповідні служби", – ідеться у повідомленні.