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На Одещині унаслідок обстрілу РФ є пошкодження, постраждала людина

Пошкоджено фасади та скління у трьох 5-поверхових житлових будинках.

На Одещині унаслідок обстрілу РФ є пошкодження, постраждала людина
Фото: ДСНС Одещини

Ворог атакував Одеську область. Унаслідок атаки РФ постраждала людина, пошкоджені три п'ятиповерхові будинки.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог завдав чергового удару по півдню Одещини. У Білгород-Дністровському внаслідок ворожої атаки пошкоджено фасади та скління у трьох 5-поверхових житлових будинках. За попередніми даними, на жаль, одна людина постраждала. На місці працюють усі відповідні служби", – ідеться у повідомленні.

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