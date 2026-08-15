Головне за суботу, 15 серпня: атака на Кривий Ріг, наслідки ракетного удару по Харкову, 170 бойових зіткнень

Бойові дії на Донеччині, 170 бойових зіткнень, ворожі обстріли, атака російського FPV-дрона на комбайн у Запорізькому районі, день Збройних сил Польщі. Яким запам’ятається 1634-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 15 серпня на фронті від початку доби відбулося 170 боєзіткнень.

Найбільше – на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 15 серпня – в новині.

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У Запорізькому районі одна людина загинула, і одну поранено через атаку російського FPV-дрона на комбайн під час польових робіт.

"Ворог fpv-дроном атакував сільгосптехніку, задіяну у зборі врожаю у Запорізькому районі", – повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За оновленими даними ДСНС через атаку РФ загинув 32-річний чоловік, а ще один чоловік отримав травми. Йому надається уся необхідна медична допомога.

Унаслідок удару в полі горіли комбайн, легковий автомобіль та пшениця. Рятувальники загасили загоряння.

Російські окупанти атакували Кривий Ріг.

Дві людини у важкому стані.

Унаслідок нещодавнього ракетного удару по Харкову постраждав катедральний собор святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви.

Про це повідомила парафія собору у Facebook. У храмі вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна, а також прилеглу територію і приміщення. Ніхто з прихожан храму не постраждав.

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Собор Святого Миколая Чудотворця – головний храм Харківського екзархату УГКЦ. Його будівництво розпочалося на початку 2000-х років. Освячення наріжного каменя майбутнього собору здійснив тодішній глава УГКЦ Блаженніший Любомир Гузар.

Президент Володимир Зеленський привітав Польщу з річницею Битви за Варшаву та днем Збройних сил. Він наголосив на ролі українських військових у захисті Варшави від більшовицького наступу 106 років тому та провів паралель із нинішньою боротьбою України проти Росії.

За словами президента, історія цієї битви нагадує, наскільки важливими є спільні дії народів у протистоянні агресії. Зеленський зазначив, що й сьогодні доля України та сусідніх держав значною мірою залежить від здатності об’єднувати зусилля.

Подробиці – в новині.

Щоб отримати тимчасовий захист у ЄС згідно з новими правилами, не всім категоріям українців треба показувати «Резерв+», а лише тим особам, які мають чинні військові обов’язки, повідомив Центр протидії дезінформації.

Натомість російська пропаганда перекрутила зміст рішення, і так з’явилася інформація, що 18-річних українок нібито зобов’язують показувати «Резерв+» для отримання тимчасового захисту в країнах ЄС.

«Рішення Ради ЄС 2026/1912 справді передбачає перевірку військового статусу для окремої категорії заявників. Але йдеться про нових заявників на тимчасовий захист після 31 липня 2026 року, які вже мають чинні військові обов’язки відповідно до українського законодавства. Ця норма є гендерно нейтральною і не поширюється на цивільних 18-річних українок, студенток чи інших жінок, які не мають військового обов’язку», - наголосив ЦПД.

Зведений загін ДСНС повернувся до України після майже двотижневої місії з ліквідації масштабних лісових пожеж у Франції.

70 рятувальників і 15 одиниць спеціальної техніки працювали із французькими колегами. Українські фахівці патрулювали лісові масиви і використовували безпілотники для виявлення нових осередків займання.

У ДСНС зауважили, що ця операція стала першою місією українських рятувальників із надання допомоги країні-члену ЄС у межах Механізму цивільного захисту.

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