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У Харкові через ракетний удар пошкоджено катедральний собор УГКЦ

У храмі вибухова хвиля розбила вікна, а також є руйнування на території.

У Харкові через ракетний удар пошкоджено катедральний собор УГКЦ
Обстріл храму у Харкові
Фото: УГКЦ Харків парафія св. Миколая Чудотворця

Внаслідок нещодавнього ракетного удару по Харкову постраждав катедральний собор святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви. 

Про це повідомила парафія собору у Facebook.

У храмі вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна, а також прилеглу територію і приміщення. Ніхто з прихожан храму не постраждав.

Собор Святого Миколая Чудотворця – головний храм Харківського екзархату УГКЦ.  Його будівництво розпочалося на початку 2000-х років. Освячення наріжного каменя майбутнього собору здійснив тодішній глава УГКЦ Блаженніший Любомир Гузар.

Фото: УГКЦ Харків парафія св. Миколая Чудотворця

Фото: УГКЦ Харків парафія св. Миколая Чудотворця

  • Напередодні Росія обстріляла Шевченківський район Харкова, під удар потрапили багатоповерхівки. Загалом пошкоджено понад 10 будинків. Через атаку окупантів постраждала людина, їй надали необхідну медичну допомогу.
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