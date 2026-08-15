У Харкові через ракетний удар пошкоджено катедральний собор УГКЦ

У храмі вибухова хвиля розбила вікна, а також є руйнування на території.

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Внаслідок нещодавнього ракетного удару по Харкову постраждав катедральний собор святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви.

Про це повідомила парафія собору у Facebook.

У храмі вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна, а також прилеглу територію і приміщення. Ніхто з прихожан храму не постраждав.

Собор Святого Миколая Чудотворця – головний храм Харківського екзархату УГКЦ. Його будівництво розпочалося на початку 2000-х років. Освячення наріжного каменя майбутнього собору здійснив тодішній глава УГКЦ Блаженніший Любомир Гузар.

Фото: УГКЦ Харків парафія св. Миколая Чудотворця

Фото: УГКЦ Харків парафія св. Миколая Чудотворця