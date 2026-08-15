У Харкові через ракетний удар пошкоджено катедральний собор УГКЦ

Внаслідок нещодавнього ракетного удару по Харкову постраждав катедральний собор святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви.
Про це повідомила парафія собору у Facebook.
У храмі вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна, а також прилеглу територію і приміщення. Ніхто з прихожан храму не постраждав.
Собор Святого Миколая Чудотворця – головний храм Харківського екзархату УГКЦ. Його будівництво розпочалося на початку 2000-х років. Освячення наріжного каменя майбутнього собору здійснив тодішній глава УГКЦ Блаженніший Любомир Гузар.
- Напередодні Росія обстріляла Шевченківський район Харкова, під удар потрапили багатоповерхівки. Загалом пошкоджено понад 10 будинків. Через атаку окупантів постраждала людина, їй надали необхідну медичну допомогу.