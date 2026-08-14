Росія вдарила по Харкову: пошкоджені багатоповерхівки

Під обстріл потрапив Шевченківський район міста, є постраждалий.

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У Шевченківському районі Харкова внаслідок російської атаки постраждала людина. Медики надають їй необхідну допомогу.

Про наслідки атаки по обласному центру у Telegram повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов.

За словами Терехова, внаслідок удару по передмістю в кількох багатоквартирних будинках Шевченківського району вибило вікна. Загалом пошкоджено понад 10 багатоповерхівок.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки.