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Росія вдарила по Харкову: пошкоджені багатоповерхівки

Під обстріл потрапив Шевченківський район міста, є постраждалий.

Росія вдарила по Харкову: пошкоджені багатоповерхівки
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

У Шевченківському районі Харкова внаслідок російської атаки постраждала людина. Медики надають їй необхідну допомогу.

Про наслідки атаки по обласному центру у Telegram повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов.

За словами Терехова, внаслідок удару по передмістю в кількох багатоквартирних будинках Шевченківського району вибило вікна. Загалом пошкоджено понад 10 багатоповерхівок.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки.

  • Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали 5 людей. Ворог застосував ракети, РСЗВ, керовані авіаційні бомби, fpv-дрони та БпЛА, тип яких встановлюється.
  • Щодо Харкова, то тут російська армія вдарила по Холодногірському району.
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