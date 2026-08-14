Росія вдарила по Харкову: пошкоджені багатоповерхівки

У Шевченківському районі Харкова внаслідок російської атаки постраждала людина. Медики надають їй необхідну допомогу.
Про наслідки атаки по обласному центру у Telegram повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов.
За словами Терехова, внаслідок удару по передмістю в кількох багатоквартирних будинках Шевченківського району вибило вікна. Загалом пошкоджено понад 10 багатоповерхівок.
Наразі триває ліквідація наслідків атаки.
- Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали 5 людей. Ворог застосував ракети, РСЗВ, керовані авіаційні бомби, fpv-дрони та БпЛА, тип яких встановлюється.
- Щодо Харкова, то тут російська армія вдарила по Холодногірському району.