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Україна передає іноземним музеям зразки знищеної російської техніки

Йдеться про трофейну військову техніку, яку Україна захопила або отримала під час відсічі збройної агресії Росії.

Україна передає іноземним музеям зразки знищеної російської техніки
Україна передасть іноземним музеям ворожу техніку
Фото: Міноборони

Кабінет Міністрів України підтримав створення механізму для безоплатної передачі музеям іноземних держав зразків знищеної російської техніки.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Йдеться про трофейну військову техніку, яку Україна захопила або отримала під час збройної агресії Росії. Її передаватимуть для використання як музейних предметів або для організації виставок.

Зокрема, музеї Литви, Латвії, Естонії, Данії та Нідерландів отримають зразки трофейних танків Т-72. Передані машини втратили бойові властивості, не містять вибухонебезпечних елементів.

В уряді зазначили, що такі експозиції мають сприяти міжнародному документуванню наслідків російської агресії. Рішення ухвалили за ініціативи Міністерства оборони та Міністерства культури України.

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