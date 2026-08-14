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ЦПД: у Росії хочуть створити “суверенний” штучний інтелект з “правильними цінностями”

Критерії перевірки штучного інтелекту розроблять ФСБ спільно з Мінцифри РФ.

ЦПД: у Росії хочуть створити “суверенний” штучний інтелект з “правильними цінностями”
Фото: Центр протидії дезінформації

У Росії хочуть створити “суверенний” штучний інтелект з “правильними цінностями”. 

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Розробники мають забезпечити відповідність моделей штучного інтелекту російським “традиційним духовно-моральним цінностям”. 

Критерії перевірки штучного інтелекту розроблять ФСБ спільно з Мінцифри РФ.

Раніше у РФ уже заявляли про намір створити свій ШІ, навчений на працях Достоєвського, Дугіна та інших ідеологічних авторів – без “чужих західних цінностей”.

“Парадокс у тому, що самі росіяни продовжують активно користуватися західними технологіями, які водночас закликають забороняти. Бо в російському розумінні “суверенне” дедалі частіше означає не своє, а те, що можна повністю контролювати”, – зазначили у ЦПД.

  • Додається, що російський лідер Володимир Путін уже підписав закон про регулювання ШІ в у РФ.
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