ЗМІ: Японія розглядає заходи проти РФ через візит Путіна на острів Еторофу

Японія розглядає можливість вжиття заходів проти Росії після візиту президента Володимира Путіна на острів Еторофу (у Росії – Ітуруп).

Про це заявив високопосадовець Міністерства закордонних справ Японії, повідомляють Kyodo News.

У четвер Путін уперше за час перебування при владі відвідав контрольовані Росією спірні острови поблизу Хоккайдо, на які претендує Японія. Це викликало обурення у Токіо, де назвали його візит “абсолютно неприйнятним”.

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“Ми розглядаємо, який крок зробити далі”, – сказав чиновник журналістам. Вважається, що може йтися про введення додаткових санкцій.

Острови, відомі в Японії як Північні території, а в Росії – як Південні Курили, вже давно перебувають у центрі територіального спору між країнами. Візит відбувся на тлі напружених відносин між Японією та Росією через вторгнення Москви в Україну.

Японія наполягає, що СРСР незаконно захопив ці острови – Еторофу, Кунашир, Шикотан та групу Хабомаї – невдовзі після її капітуляції у Другій світовій війні. Росія називає це захоплення законним.

У четвер уряд Японії викликав Миколу Ноздрьова, посла Росії в Токіо, та висловив рішучий протест щодо візиту Путіна. Прем'єр-міністерка Санає Такаїчі заявила, що Північні території є невід'ємною частиною японської території – “як історично, так і згідно з міжнародним правом”.

У травні міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі заявив про важливість зміцнення оборони острова Хоккайдо на тлі активності Росії, який розташований біля російського Сахаліну і Курильських островів. Ця територія є джерелом напруженості між Японією та Росією.