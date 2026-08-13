У Греції спалахнула масштабна лісова пожежа і поширилася на житлові квартали

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На півострові Халкідікі у Греції спалахнула масштабна лісова пожежа, яка швидко поширилася на житлові квартали.

Через сильний вітер вогонь пошкодив будинки й автомобілі, пише портал Ekathimerini.

Для порятунку людей рятувальники залучили морський транспорт. Служба берегової охорони та приватні катери евакуювали з пляжу Сівірі понад 480 осіб. Також евакуювали готель у сусідній Фурці, де перебували діти з України.

За попередніми даними, пожежа спалахнула через падіння стовпа лінії електропередач, який упав від сильного пориву вітру і спричинив займання.

Під час ліквідації пожежі постраждали двоє пожежників: один отримав опіки, інший — травму ноги.