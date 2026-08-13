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У Греції спалахнула масштабна лісова пожежа і поширилася на житлові квартали

Людей евакуюють із курортів.

У Греції спалахнула масштабна лісова пожежа і поширилася на житлові квартали
Пожежний вертоліт у Греції, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

На півострові Халкідікі у Греції спалахнула масштабна лісова пожежа, яка швидко поширилася на житлові квартали. 

Через сильний вітер вогонь пошкодив будинки й автомобілі, пише портал Ekathimerini.

Для порятунку людей рятувальники залучили морський транспорт. Служба берегової охорони та приватні катери евакуювали з пляжу Сівірі понад 480 осіб. Також евакуювали готель у сусідній Фурці, де перебували діти з України.

За попередніми даними, пожежа спалахнула через падіння стовпа лінії електропередач, який упав від сильного пориву вітру і спричинив займання.

Під час ліквідації пожежі постраждали двоє пожежників: один отримав опіки, інший — травму ноги. 

  • Греція залишається в стані підвищеної готовності через загрозу нових лісових пожеж. Уряд країни останніми роками посилив відповідальність за підпали. Залежно від обставин винним може загрожувати до 20 років ув’язнення та штраф до 200 тисяч євро.
  • У Греції з початку 2026 року затримали 281 людину за правопорушення, пов’язані з лісовими пожежами.
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