У Польщі затримали росіянина, який готував замах на громадянина США і України

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Агентство внутрішньої безпеки Польщі спільно з поліцією службами США затримали громадянина Росії, який готував убивство у Варшаві.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, цитує Polsat News.

За даними слідства, затриманий діяв за вказівкою російських спецслужб. Його ціллю був чоловік із подвійним громадянством — США та України, який є «незручною» фігурою для режиму Путіна.

Правоохоронцям вдалося запобігти вбивству в останній момент. Туск підкреслив, що це перший випадок, коли замовний замах на громадянина США за вказівкою РФ намагалися вчинити на території іншої країни НАТО.

Міністр-координатор спецслужб Томаш Сємоняк підтвердив, що спецоперацію провели 7 серпня. Глава польського уряду застеріг, що Кремль і надалі намагатиметься ліквідовувати своїх опонентів у різних куточках світу.