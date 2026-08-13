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Генштаб: уражено нафтопереробний комплекс "Газпром нефтехим Салават" у Башкортостані

Ціль розташована за 1300 км від українського кордону.

Генштаб: уражено нафтопереробний комплекс "Газпром нефтехим Салават" у Башкортостані
Ураження в Башкортостані
Фото: Скриншот з відео

У ніч на 13 серпня Сили оборони України уразили нафтопереробний комплекс "Газпром нефтехим Салават", що в Башкортостані.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На території підприємства зафіксували пожежу. Комплекс розташований приблизно за 1300 км від державного кордону України.

"Робота по ключових цілях противника триває. Сили оборони України системно знижують його спроможності вести бойові дії та забезпечувати функціонування військових угруповань", – наголосили в Генштабі.

Що відомо про уражену ціль?

"Газпром нефтехим Салават" – один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Підприємство може переробляти до 10 млн тонн вуглеводневої сировини на рік.

На заводі виробляють, зокрема, автомобільні бензини, дизельне пальне, мазут, бітум, поліетилен та інші нафтопродукти й полімери. За даними Генштабу, комплекс задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

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