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На Одещині завершили евакуацію атакованого росіянами потяга

У ньому перебувало 340 пасажирів, у тому числі 67 дітей. 

На Одещині завершили евакуацію атакованого росіянами потяга
Фото: Одеська ОДА

На Одещині завершили евакуацію потягу, атакованого сьогодні вранці російським безпілотником.

Про це повідомила Обласна державна адміністрація.

Зазначається, що в потязі перебувало 340 пасажирів, у тому числі 67 дітей, та поїздні бригади. Удар прийшовся по локомотиву. На жаль, машиніст та його помічник загинули. 

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"За координації Одеської обласної військової адміністрації та завдяки спільній роботі всіх відповідних служб людей оперативно евакуювали з місця удару. У подальшому 12 автобусами їх доправили до безпечного місця в місті Одеса. На маршруті евакуації для безпеки пасажирів чергували «швидкі»", - йдеться в повідомленні. 

Фото: Одеська ОДА

Голова ОДА подякував Одеській міській та Березівській районній військовим адміністраціям, ГУ ДСНС, ГУ НП в Одеській області та іншим службам за злагоджену та професійну роботу. 

На місці події продовжують працювати відповідні служби. Правоохоронні органи документують черговий воєнний злочин росіян. 

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