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Двох колишніх посадовців Держгеокадастру підозрюють у заволодінні 160 га землі

Слідство встановило, що під час інвентаризації земель незаконно зменшили площу земель цього підприємства більш ніж на 160 га.

Двох колишніх посадовців Держгеокадастру підозрюють у заволодінні 160 га землі

Двох колишніх посадовців Держгеокадастру обвинувачують у заволодінні 160 га земель державного підприємства, повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори ОГП скерували до Чечелівського районного суду Дніпра обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Головного управління Держгеокадастру однієї з областей та колишнього начальника відділу цього ж управління.

Як встановило слідство, упродовж 2020-2021 років вони, діючи у змові з колишнім директором державного підприємства, під час інвентаризації земель незаконно зменшили площу земель цього підприємства більш ніж на 160 га.

Надалі ці землі дробили на окремі ділянки та через підконтрольних осіб оформлювали їх поза межами державного підприємства. Унаслідок таких дій державі завдано майнової шкоди майже на 17 млн грн.

Колишніх посадовців обвинувачують у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, зокрема в особливо великих розмірах (ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України).

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