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На Херсонщині через агресію РФ загинули 3 людини, ще 19 отримали поранення

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі.

На Херсонщині через агресію РФ загинули 3 людини, ще 19 отримали поранення
Фото: nikvesti.com

Минулої доби через російську агресію у Херсонській області загинули три людини і 19 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу Корабельного району Херсона загинули дві людини.

Під ворожими авіаційною, дроновою та артилерійською атаками перебували Берислав, Урожайне, Станіслав, Олександрівка, Костирка, Дар'ївка, Високе, Нововоскресенське, Степанівка, Чорнобаївка, Червоне, Новорайськ, Золота Балка, Софіївка, Кізомис, Широка Балка, Антонівка, Велетенське, Садове, Микільське, Милове, Михайлівка, Ольгівка, Осокорівка, Томина Балка, Тягинка, Чарівне та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 40 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили адмінбудівлю, газопровід, господарські споруди та приватні автомобілі.

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