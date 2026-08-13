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Після атаки Сил оборони в окупованому Севастополі - блекаут

Гауляйтер заявив про обстріл енергетичних об'єктів.

Після атаки Сил оборони в окупованому Севастополі - блекаут
ілюстративне фото

Внаслідок нічного обстрілу тимчасово окупований Севастополь опинився повністю знеструмлений. Блекаут підтвердила місцева самопроголошена влада на чолі з губернатором-гауляйтером Михайлом Развожаєвим. 

За словами кремлівського ставленика, електропостачання зникло після атаки на енергетичні об'єкти міста. Там запроваджено особливий режим, на місці проводять оцінку машстабів пошкоджень.

Незаконна влада не може гарантувати повернення світла і не повідомляє про те, як довго триватимуть роботи з ліквідації наслідків обстрілу. 

У липні Севастополь кілька разів опинявся у темряві, запроваджувалися обмеження на використання енергії, не працював громадський транспорт.

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