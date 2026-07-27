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В окупованому Севастополі запровадили обмеження на світло, воду і громадський транспорт

У перші години доби місто було майже повністю знеструмлене. 

В окупованому Севастополі запровадили обмеження на світло, воду і громадський транспорт
Фото: соцмережі

В окупованому Севастополі вранці 27 липня спостерігалися проблеми з електропостачанням. У перші години доби місто було майже повністю знеструмлене. 

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Підконтрольний Росії "голова" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що "цей вимушений захід повинен був захистити від перевантаження електричні мережі за межами міста". 

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Вранці електропостачання більшості споживачів у Севастополі відновили, але за тимчасовою схемою -  графіку "3 через 3". 

У "Севелектроавтотрансі" також повідомили, що через обмеження подачі електропостачання тролейбуси тимчасово не здійснюють рух. Місцями їх замінили на автобуси. При цьому деякі автобуси тимчасово не працюють, а інші маршрути прямують зі збільшеним інтервалом.

Після вимкнення електроенергії у Севастополі діють і обмеження подачі води.   

 

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