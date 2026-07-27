Українські правоохоронці ідентифікували росіянина, який десять годин катував цивільного на Херсонщині

Це 37-річний чоловік, який проходив службу в управлінні «В» Центру спеціального призначення федеральної служби безпеки РФ.

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Українські правоохоронці ідентифікували російського військового, який десять годин катував цивільного на Херсонщині.

Про це розповіли у Офісі генпрокурора.

Росіянину заочно повідомили про підозру.

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За даними слідства, 37-річний підозрюваний проходив службу в управлінні «В» Центру спеціального призначення федеральної служби безпеки РФ. У квітні 2022 року його залучили до забезпечення окупаційного режиму на території Скадовського району.

Фото: Офіс генпрокурора

10 квітня 2022 року російські військовослужбовці незаконно затримали місцевого жителя за місцем його проживання. Із зав’язаними очима чоловіка доставили до захопленого окупантами санаторію в селі Лазурне, де утримували та допитували.

Від потерпілого вимагали надати інформацію про місцевих жителів, які займалися волонтерською діяльністю, допомагали українським військовим або могли зберігати зброю.

Не отримавши необхідних відомостей, один із окупантів наказав застосувати до чоловіка жорсткіші методи впливу.

За даними слідства, підозрюваний разом з іншими солдатами РФ протягом близько десяти годин катував потерпілого. Чоловіка оголювали, били, душили, перекриваючи доступ до повітря та завдали йому вогнепального поранення.

Після тривалих знущань чоловіка у вкрай тяжкому стані відпустили.

Співробітнику фсб РФ інкримінували жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів і звичаїв війни, вчинені групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).