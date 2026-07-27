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На Львівщині у ДТП загинув неповнолітній мотоцикліст

24-річна водійка автомобіля Skoda Fabia не надала перевагу в русі зустрічному мотоциклу, унаслідок чого сталося зіткнення.

На Львівщині у ДТП загинув неповнолітній мотоцикліст

У

У Стрийському районі Львівській області у ДТП загинув неповнолітній мотоцикліст, розпочато досудове розслідування.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

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Слідства встановило, що у ніч проти 27 липня в одному із сіл Стрийського району сталася смертельна ДТП.

24-річна водійка автомобіля Skoda Fabia, виконуючи поворот ліворуч для заїзду на подвір'я, не надала перевагу в русі зустрічному мотоциклу, унаслідок чого сталося зіткнення.

Унаслідок цього 17-річний мешканець Нового Роздолу, який керував мотоциклом, загинув на місці події.

Його 14-річна сестра, яка була пасажиркою мотоцикла, отримала травми середньої тяжкості та була госпіталізована до медичного закладу.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

  • Водію, який вчинив смертельну ДТП в Бродах, повідомили про підозру. Внаслідок аварії загинули троє неповнолітніх пасажирок, ще одна неповнолітня була травмована.
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