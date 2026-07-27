На Львівщині у ДТП загинув неповнолітній мотоцикліст

У
У Стрийському районі Львівській області у ДТП загинув неповнолітній мотоцикліст, розпочато досудове розслідування.
Про це повідомили в обласній прокуратурі.
Слідства встановило, що у ніч проти 27 липня в одному із сіл Стрийського району сталася смертельна ДТП.
24-річна водійка автомобіля Skoda Fabia, виконуючи поворот ліворуч для заїзду на подвір'я, не надала перевагу в русі зустрічному мотоциклу, унаслідок чого сталося зіткнення.
Унаслідок цього 17-річний мешканець Нового Роздолу, який керував мотоциклом, загинув на місці події.
Його 14-річна сестра, яка була пасажиркою мотоцикла, отримала травми середньої тяжкості та була госпіталізована до медичного закладу.
Наразі тривають першочергові слідчі дії.
- Водію, який вчинив смертельну ДТП в Бродах, повідомили про підозру. Внаслідок аварії загинули троє неповнолітніх пасажирок, ще одна неповнолітня була травмована.