На Львівщині у ДТП загинув неповнолітній мотоцикліст

24-річна водійка автомобіля Skoda Fabia не надала перевагу в русі зустрічному мотоциклу, унаслідок чого сталося зіткнення.

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У Стрийському районі Львівській області у ДТП загинув неповнолітній мотоцикліст, розпочато досудове розслідування.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

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Слідства встановило, що у ніч проти 27 липня в одному із сіл Стрийського району сталася смертельна ДТП.

24-річна водійка автомобіля Skoda Fabia, виконуючи поворот ліворуч для заїзду на подвір'я, не надала перевагу в русі зустрічному мотоциклу, унаслідок чого сталося зіткнення.

Унаслідок цього 17-річний мешканець Нового Роздолу, який керував мотоциклом, загинув на місці події.

Його 14-річна сестра, яка була пасажиркою мотоцикла, отримала травми середньої тяжкості та була госпіталізована до медичного закладу.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.