На Львівщині у чоловіка підтвердили хантавірус

У 53-річного мешканця міста Стрия Львівської області підтвердили геморагічну гарячку з нирковим синдромом, спричинену хантавірусом.
Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Захворювання розпочалося 12 липня з підвищення температури тіла до 38,6 °C, ознобу, головного болю, нудоти, втрати апетиту та болю в литкових м’язах.
15 липня чоловік звернувся до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, де його госпіталізували з попереднім діагнозом “бактеріальна інфекція неуточнена” . Дослідження біологічного матеріалу провела лабораторія особливо небезпечних інфекцій Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
За результатами лабораторних досліджень:
- у сироватці крові антитіл до Leptospira interrogans (лептоспіроз) не виявлено;
- у сечі ДНК Leptospira interrogans (лептоспіроз) не виявлено;
- у сироватці крові методом ПЛР виявлено РНК хантавірусу.
Під час епідеміологічного розслідування встановлено, що з 1 до 7 липня чоловік перебував на відпочинку у Хорватії, на Макарській Рив’єрі, де купався в Адріатичному морі. Подорожував власним автомобілем.
11 липня чоловік подорожував гірськими районами Івано-Франківщини. Повертаючись додому, зупинився у селі Кам’янка Стрийського району, де мив руки у річці Кам’янка.
Водночас хворий заперечує контакт із мишовидними гризунами, їхніми гніздами чи виділеннями, перебування у підвалах, а також вживання їжі або води, які могли бути забруднені виділеннями гризунів.
Наразі конкретне місце та обставини інфікування не встановлені. Купання в морі та миття рук у річці зазначені як частина епідеміологічного анамнезу, однак не є підтвердженим шляхом інфікування.
За місцем проживання хворого проводять протиепідемічні та профілактичні заходи. Епідеміологічне розслідування триває.
- Головний санітарний лікар України раніше заявив, що наразі хантавірусна інфекція з нирковим синдромом є більше характерною для прифронтових регіонів, де складніше з дератизацією (боротьбою проти гризунів).
- Спалах хантавірусу стався на борту круїзного лайнера MV Hondius в Атлантичному океані. Судно вирушило з аргентинського міста Ушуая 20 березня та мало завершити подорож у Кабо-Верде 4 травня.
- У червні ВООЗ повідомив, що спалах охопив 12 підтверджених та один імовірний випадок зараження хантавірусом. Унаслідок інфікування померли троє людей. Після виявлення захворювання фахівці встановили понад 650 контактних осіб у 33 країнах і територіях. Більшість із них уже завершили карантинний період.