На Львівщині у чоловіка підтвердили хантавірус

На початку липня він перебував на відпочинку у Хорватії, а потім подорожував гірськими районами Івано-Франківщини.

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У 53-річного мешканця міста Стрия Львівської області підтвердили геморагічну гарячку з нирковим синдромом, спричинену хантавірусом.

Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Захворювання розпочалося 12 липня з підвищення температури тіла до 38,6 °C, ознобу, головного болю, нудоти, втрати апетиту та болю в литкових м’язах.

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15 липня чоловік звернувся до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, де його госпіталізували з попереднім діагнозом “бактеріальна інфекція неуточнена” . Дослідження біологічного матеріалу провела лабораторія особливо небезпечних інфекцій Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

За результатами лабораторних досліджень:

у сироватці крові антитіл до Leptospira interrogans (лептоспіроз) не виявлено;

у сечі ДНК Leptospira interrogans (лептоспіроз) не виявлено;

у сироватці крові методом ПЛР виявлено РНК хантавірусу.

Під час епідеміологічного розслідування встановлено, що з 1 до 7 липня чоловік перебував на відпочинку у Хорватії, на Макарській Рив’єрі, де купався в Адріатичному морі. Подорожував власним автомобілем.

11 липня чоловік подорожував гірськими районами Івано-Франківщини. Повертаючись додому, зупинився у селі Кам’янка Стрийського району, де мив руки у річці Кам’янка.

Водночас хворий заперечує контакт із мишовидними гризунами, їхніми гніздами чи виділеннями, перебування у підвалах, а також вживання їжі або води, які могли бути забруднені виділеннями гризунів.

Наразі конкретне місце та обставини інфікування не встановлені. Купання в морі та миття рук у річці зазначені як частина епідеміологічного анамнезу, однак не є підтвердженим шляхом інфікування.

За місцем проживання хворого проводять протиепідемічні та профілактичні заходи. Епідеміологічне розслідування триває.