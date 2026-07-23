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Екскерівник КП "Плесо" отримав підозру в розтраті пів мільйона гривень під час будівництва артезіанської свердловини на Троєщині

Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. 

Екскерівник КП "Плесо" отримав підозру в розтраті пів мільйона гривень під час будівництва артезіанської свердловини на Троєщині
КП КМДА "Плесо"
Фото: Офіс генпрокурора

Колишньому керівнику комунального підприємства "Плесо" повідомлено про підозру у розтраті пів мільйона гривень під час будівництва артезіанської свердловини на Троєщині.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2024 року КП «Плесо» та приватне товариство уклали договір на будівництво артезіанської свердловини в зоні відпочинку «Троєщина» на 3,3 млн грн. Однак, за результатами проведених експертиз встановлено завищення вартості виконаних робіт на майже пів мільйона гривень. Внаслідок цього столичному бюджету було завдано збитків на цю суму,

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Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу, а саме - розтрата бюджетних коштів, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, у великих розмірах. 

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

"З метою забезпечення виконання підозрюваним своїх процесуальних обов’язків до нього застосовано запобіжний захід у вигляді застави", - зазначили в прокуратурі.

КП «Плесо» - це комунальне підприємство Київської міської державної адміністрації, яке відповідає за утримання, охорону та благоустрій внутрішніх водойм столиці, пляжів і земель водного фонду. Воно забезпечує чистоту, екологічну безпеку та організацію відпочинку біля води.

Раніше також повідомлялося, що екскерівникам КП «Плесо» оголошено про підозру в тому, що замість приватного столичного забудовника оплатили облаштування набережної за 130 млн грн бюджетних коштів.

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