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Іноземні судна тимчасово не заходять до українських портів через атаки РФ

Кабмін України активно працює над вирішенням цієї проблеми.

Іноземні судна тимчасово не заходять до українських портів через атаки РФ
Ілюстративне фото
Фото: seafarersjournal.com

В українські морські порти тимчасово не заходять іноземні судна, аби не потрапити під російський обстріл. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, пише Укрінформ.

Український уряд працює над вирішенням цієї проблеми. 

«Спочатку ми повинні консолідувати всі пропозиції, після чого рішення будуть далі комунікуватись», – пояснив міністр.

Як розповів Висоцький, ще 21 липня в порти заходили 4-5 суден на добу, проте вже 22 липня це припинилось. Міністр наголосив, що це виключно рішення судновласників, а не якесь обмеження з боку української сторони.

Щодо впливу на експорт, то зараз ситуацію оцінювати зарано. Все змінюється динамічно, отож Висоцький порадив аграріям не поспішати з продажем своєї продукції.

Що відомо про російські атаки на судна?

  • Лише за місяць країна-агресор атакувала на Одещині 28 цивільних суден. З них 2 – українські та 26 – іноземні. Загинула 21 людина.
  • Переважно окупанти застосовують ударні дрони, проте почастішало і використання ракет.
  • Останній випадок – удар по цивільному судну GOLDEN LEO (прапор Гвінея-Бісау, власник Туреччина). На борту виникла пожежа. Кількість вбитих росіянами сягла 10.
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