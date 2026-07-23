Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія атакувала харчове підприємство в Павлограді КАБами. Є жертви, поранені 19 людей (доповнено)

На місці атаки спалахнула пожежа.

Росія атакувала харчове підприємство в Павлограді КАБами. Є жертви, поранені 19 людей (доповнено)
Олександр Ганжа
Фото: Олександр Ганжа/Фейсбук

Російська армія вранці 23 липня вдарила по Павлограду. Пошкоджено підприємство харчової промисловості, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

Повітряні сили попереджали, що ворог запустив КАБи. Удари керованими авіабомбами по Павлограду росіяни розпочали цього тижня. 

На місці удару спалахнула пожежа. За уточненою інформацією, загинули не менше трьох людей, ще 19 поранені. Усіх потерпілих госпіталізували. 

Реклама

Серед поранених – дитина двох років. 

На місці удару спалахнула пожежа. 

Збити КАБ в реальних умовах фактично можливо. Єдиний метод боротьби з ними – це збити авіацію, з якої запускають бомби. 

Росія часто використовує КАБи по фронту та прифронтовій території. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies