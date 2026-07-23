Росія атакувала харчове підприємство в Павлограді КАБами. Є жертви, поранені 19 людей (доповнено)

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Російська армія вранці 23 липня вдарила по Павлограду. Пошкоджено підприємство харчової промисловості, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

Повітряні сили попереджали, що ворог запустив КАБи. Удари керованими авіабомбами по Павлограду росіяни розпочали цього тижня.

На місці удару спалахнула пожежа. За уточненою інформацією, загинули не менше трьох людей, ще 19 поранені. Усіх потерпілих госпіталізували.

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Серед поранених – дитина двох років.

На місці удару спалахнула пожежа.

Збити КАБ в реальних умовах фактично можливо. Єдиний метод боротьби з ними – це збити авіацію, з якої запускають бомби.

Росія часто використовує КАБи по фронту та прифронтовій території.