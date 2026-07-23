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Прикордонники перетворили на брухт російський «Бук-М3» за $50 млн

Знищення зенітно-ракетної установки відбулось на Донеччині.

Прикордонники перетворили на брухт російський «Бук-М3» за $50 млн
Ілюстративне фото
Фото: mil_in.ua

Прикордонні підрозділи вполювали російський «Бук-М3» в Донецькій області. Про це розповіли у пресслужбі ДПСУ.

Вартість знищеної зенітно-ракетної установки – 50 мільйонів доларів. Підрозділам «Фенікс» вдалось поцілити у «Бук-М3» на марші. 

«Окупанти перекидали техніку до фронту, не криючись, і поплатились», – зазначили прикордонники.

Що відомо про «Бук-М3»?

  • «Бук-М3» – російський самохідний зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, призначений для боротьби з літаками, ракетами та безпілотниками.
  • Дальність його стрільби сягає 70 кілометрів.
  • Приблизна ціна – 45-50 мільйонів доларів.
  • Знищення таких установок відкриває повітряний простір для подальших операцій Сил оборони.
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