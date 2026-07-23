Прикордонники перетворили на брухт російський «Бук-М3» за $50 млн

Прикордонні підрозділи вполювали російський «Бук-М3» в Донецькій області. Про це розповіли у пресслужбі ДПСУ.
Вартість знищеної зенітно-ракетної установки – 50 мільйонів доларів. Підрозділам «Фенікс» вдалось поцілити у «Бук-М3» на марші.
«Окупанти перекидали техніку до фронту, не криючись, і поплатились», – зазначили прикордонники.
Що відомо про «Бук-М3»?
- «Бук-М3» – російський самохідний зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, призначений для боротьби з літаками, ракетами та безпілотниками.
- Дальність його стрільби сягає 70 кілометрів.
- Приблизна ціна – 45-50 мільйонів доларів.
- Знищення таких установок відкриває повітряний простір для подальших операцій Сил оборони.