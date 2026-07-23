Прикордонники перетворили на брухт російський «Бук-М3» за $50 млн

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Прикордонні підрозділи вполювали російський «Бук-М3» в Донецькій області. Про це розповіли у пресслужбі ДПСУ.

Вартість знищеної зенітно-ракетної установки – 50 мільйонів доларів. Підрозділам «Фенікс» вдалось поцілити у «Бук-М3» на марші.

«Окупанти перекидали техніку до фронту, не криючись, і поплатились», – зазначили прикордонники.

Що відомо про «Бук-М3»?