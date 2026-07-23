Ворог застосував по Харківщині ракети, КАБи та дрони. Є жертва та поранені

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 15 населених пунктів області. Росіяни застосували ракети, КАБи та дрони різних типів. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 11 мешканців.
Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові 6 людей зазнали гострої рекції на стрес.
У сел. Золочів поранені 57-річний чоловік і 12-річна дівчинка, а у сел. Старий Салтів поранено 52-річну жінку, і гостра реакція на стрес у 30-річної жінки. У м. Ізюм зазнав гострої реакції на стрес 63-річний чоловік, а у с. Юрченкове Вовчанської громади загинула 60-річна жінка.
Внаслідок детонації вибухового пристрою в м. Златопіль загинули чоловіки 23 і 25 років.
Ворог атакував БпЛА Немишлянський і Шевченківський райони Харкова та застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 6 ракет
- 6 КАБ;
- 1 БпЛА типу «Ланцет»;
- 2 БпЛА типу «Молнія»;
- 11 fpv-дронів;
- 30 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
У Харкові пошкоджено 2 АЗС.
У селищі Золочів Богодухівського району пошкоджено 13 приватних будинків, заклад культури, адмінбудівлю, навчальний заклад і кафе.
В сел. Приколотне Куп’янського району пошкоджено електромережі.
В Ізюмі пошкоджено 5 напівпричепів, екскаватор.
У сел. Слатине Харківського району пошкоджено 4 приватних будинки, гаражі.
У сел. Близнюки Лозівського району пошкоджено вантажний автомобіль.
У Чугуївському районі пошкоджено автомобіль в сел. Старий Салтів, і цивільне підприємство та електромережі у сел. Есхар.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 245 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 47 193 людини.