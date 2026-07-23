Вчора Сили оборони ліквідували 1460 окупантів і 28 танків ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.26 орієнтовно склали:

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1460 солдатів, 28 танків, 12 бойових броньованих машин, 78 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО та 541 штуку автомобільної техніки та автоцистерн.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 434 690 осіб.

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