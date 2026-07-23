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Вчора Сили оборони ліквідували 1460 окупантів і 28 танків ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 434 690 осіб.

Вчора Сили оборони ліквідували 1460 окупантів і 28 танків ворога
ілюстрастивне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1460 солдатів, 28 танків, 12 бойових броньованих машин, 78 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО та 541 штуку автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 434 690 (+1 460) осіб 
  • танків  – 12 191 (+28) од.
  • бойових броньованих машин  – 24 994 (+12) од.
  • артилерійських систем – 46 570 (+78) од.
  • РСЗВ  – 1 961 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 515 (+2) од.
  • літаків – 438 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 994 (+13) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 423 588 (+1 688) од.
  • крилаті ракети  – 4 936 (+3) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни  – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 124 243 (+541) од.
  • спеціальна техніка – 4 453 (+3) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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