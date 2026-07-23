Вчора Сили оборони ліквідували 1460 окупантів і 28 танків ворога

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1460 солдатів, 28 танків, 12 бойових броньованих машин, 78 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО та 541 штуку автомобільної техніки та автоцистерн.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 434 690 (+1 460) осіб
- танків – 12 191 (+28) од.
- бойових броньованих машин – 24 994 (+12) од.
- артилерійських систем – 46 570 (+78) од.
- РСЗВ – 1 961 (+3) од.
- засоби ППО – 1 515 (+2) од.
- літаків – 438 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 994 (+13) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 423 588 (+1 688) од.
- крилаті ракети – 4 936 (+3) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 124 243 (+541) од.
- спеціальна техніка – 4 453 (+3) од.
Дані уточнюються.