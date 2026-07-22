Генштаб: від початку доби на фронті відбулося 211 бойових зіткнень

Найгарячіше на Покровському та Слов'янському напрямках.

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211 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби 22 липня.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 54 авіаційні удари із застосуванням 187 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 5746 дронів-камікадзе та здійснив 1838 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби ворог завдав двох авіаційних ударів із застосуванням восьми керованих авіабомб та здійснив 41 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один - із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

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Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Фиголівки та у бік населених пунктів Тернова, Приліпка, Кутьківка, Малий Бурлук. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку відбулась одна атака ворога в бік Куп’янська.

Тринадцять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районах Новомихайлівки, Новоселівки та у бік Лиману, Дробишевого, Ставків й Озерного. Одне боєзіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 20 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Крива Лука, Різниківка та у бік Пискунівки й Рай-Олександрівки. Ще чотири атаки наразі тривають.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки у районі Никифорівки та у бік Васютинського й Юрківки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 17 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр та у бік населеного пункту Довга Балка.

Двадцять чотири атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Гришине, Василівка, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Нове Шахове, Білицьке, Новий Донбас, Світле, Шевченко, Сергіївка. Одне боєзіткнення досі триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 33 окупантів, 23 — поранено; знищено три одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки. Пошкоджено один танк, дві артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної техніки та 49 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 285 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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На Олександрівському напрямку ворог тричі атакував у районах Тернового й Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали дев’ять ворожих атак у бік Воздвижівки, Добропілля, Староукраїнки, Гіркого, Цвіткового й Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед у районах населених пунктів Мала Токмачка, Малі Щербаки, Щербаки та у бік Павлівки. Один бій досі триває.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.