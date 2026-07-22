На Донеччині у зоні примусової евакуації залишаються 235 дітей

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У населених пунктах Донецької області, де триває примусова евакуація сімей із дітьми, досі залишаються 235 дітей із 196 родин.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, пише Укрінформ.

За її словами, наразі діти перебувають у 16 населених пунктах чотирьох територіальних громад, де оголошено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб.

Найбільше залишається у Слов'янську – 118 дітей із 99 сімей. Також 16 липня до переліку громад, де проводиться примусова евакуація, додали Новодонецьку сільську територіальну громаду. Там наразі перебувають 64 дитини у 45 родинах.

Як повідомила Рижакова, лише за останній тиждень із небезпечних районів Донеччини евакуювали 58 дітей із 47 сімей. Загалом упродовж липня в примусовий спосіб вивезли 186 дітей із 153 родин.