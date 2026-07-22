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Генштаб: Українські військові відпрацьовують протимінні операції на навчаннях Sea Breeze

Екіпажі українських протимінних кораблів виконали повний цикл робіт.

Генштаб: Українські військові відпрацьовують протимінні операції на навчаннях Sea Breeze
Українські військові відпрацьовують протимінні операції на навчаннях Sea Breeze
Фото: Генштаб ЗСУ

У Великій Британії триває морська фаза міжнародних навчань Exercise Sea Breeze, під час яких українські військові відпрацьовують протимінні операції за стандартами НАТО.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За сценарієм навчань, український штаб тактичної групи протимінних кораблів провів операцію з розмінування акваторії на підходах до порту Портленд. Через зміну оперативної обстановки та ймовірну повторну постановку мін умовним противником штаб оперативно скоригував план дій, визначив нові маршрути та поставив завдання корабельному угрупованню.

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Фото: Генштаб ЗСУ

У морі екіпажі українських протимінних кораблів виконали повний цикл робіт: пошук, класифікацію, ідентифікацію та знищення міноподібних об'єктів.

Фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі зазначають, що українські офіцери вже мають значний практичний досвід розмінування акваторій у бойових умовах, що відзначають і міжнародні партнери. Також союзники високо оцінили рівень підготовки українських екіпажів.

Цьогоріч український штаб проходить оцінювання другого рівня НАТО (NEL-2), яке має підтвердити його сумісність із силами Альянсу та готовність до інтеграції до постійних протимінних груп НАТО.

Фото: Генштаб ЗСУ

Окремо екіпажі кораблів "Маріуполь" та "Мелітополь" вже успішно пройшли оцінювання, продемонструвавши високий рівень підготовки та відповідність процедур і документації стандартам НАТО.

До навчань також залучені кораблі Франції, Великої Британії, Литви та Польщі, які виконують завдання під координацією українського штабу та спільно відпрацьовують протимінні операції.

  • Як повідомлялося, щорічні морські навчання Sea Breeze 2026 тривають під керівництвом України та США. У маневрах беруть п’ять нових українських тральщиків. 
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