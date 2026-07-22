Окупанти завдали авіаудару по Біленькому на Запоріжжі

Російські окупанти атакували Біленьке у Запорізькій області. Унаслідок авіаудару загинув цивільний.
Про це повідомляє очільник ОВА Іван Федоров.
"Загинула людина внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. російські керовані авіабомби спричинили руйнування у Біленькому. Внаслідок атаки загинув 38-річний чоловік", – ідеться у повідомленні.
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