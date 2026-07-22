У Херсоні троє людей звернулися по медичну допомогу після атак російських дронів

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У Херсоні троє чоловіків постраждали внаслідок російських атак із безпілотників. Усім потерпілим надали медичну допомогу.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

До лікарні звернулися двоє жителів Херсона, які постраждали напередодні ввечері внаслідок атаки російського дрона у Корабельному районі. У 59-річного та 22-річного чоловіків діагностували вибухові травми, контузії та гостру реакцію на стрес. Після обстеження медики призначили їм амбулаторне лікування.

Також до медичного закладу доставили 42-річного херсонця, якого російські окупанти близько 10:00 22 липня атакували з дрона у Корабельному районі міста.

Попередньо, чоловік отримав вибухову травму. Наразі медики проводять необхідні обстеження та надають йому всю необхідну допомогу.