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ЦПД: Путін намагається видати економічну кризу за "стабільність"

"Путін постійно катає власне суспільство на гойдалках".

ЦПД: Путін намагається видати економічну кризу за "стабільність"
Путін і Лавров, Пекін, 20 травня 2026
Фото: EPA/UPG

Нові заяви російського диктатора Владіміра Путіна про нібито "стійкий стан" економіки РФ не відповідають реальній ситуації та є спробою приховати наслідки війни. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У ЦПД зазначають, що Путін назвав зростання ВВП на 0,2% за перші п’ять місяців року доказом "стійкості" економіки. Водночас такий показник фактично свідчить про нульову динаміку та наближення до рецесії.

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Також російський лідер акцентував на профіциті бюджету за червень, однак не згадав, що за підсумками першого півріччя дефіцит державного бюджету Росії сягнув 5,7 трильйона рублів.

Окремо у Центрі звернули увагу на заяви про зростання кредитування, які подаються як позитивний сигнал для економіки. Насправді ж, наголошують у ЦПД, це свідчить про збільшення боргового навантаження на населення та бізнес.

Фото: ЦПД

"Путін постійно катає власне суспільство на гойдалках – від вимушеного визнання проблем до їхнього впертого та абсурдного заперечення вже наступного дня", – зазначають у Центрі протидії дезінформації.

У ЦПД підкреслюють, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія живе в умовах постійних економічних криз, а припинити цей цикл може лише завершення війни, рішення про що залежить виключно від Путіна.

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