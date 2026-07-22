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Російські війська вранці 22 липня завдали авіаудару по Слов’янську на Донеччині. Поранення отримали двоє цивільних, також пошкоджено будинки та навчальний заклад.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

За його словами, близько 10:20 російські окупанти скинули на місто чотири авіабомби ФАБ-250.

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Внаслідок удару пошкоджено шість приватних будинків, а також частково зруйновано будівлю навчального закладу.

Поранення дістали двоє людей. 59-річного чоловіка госпіталізували до лікарні. 68-річна жінка від госпіталізації відмовилася – медики надали їй допомогу амбулаторно.

На місці працюють профільні служби.