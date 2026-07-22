Вони планували вибити з рейок вантажний локомотив і порушити транспортну логістику на півночі України.

Фігурантів затримали, коли вони прямували на місце запланованої диверсії

СБУ затримала поплічників Росії, які намагалися пустити з рейок вантажний локомотив у Чернігівській області. Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Вони готували підрив місцевої залізничної колії, щоб вибити з рейок вантажний локомотив і порушити транспортну логістику на півночі України.

Фігурантів затримали “на гарячому”, коли вони прямували на місце запланованої диверсії. На місці події у зловмисників знайшли дві саморобні бомби, які вони мали закласти під колію Укрзалізниці.

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За інформацією слідства, замовлення ворога виконував мобілізований з Києва, який самовільно залишив військову частину. Він пішов на співпрацю з РФ через Телеграм-канал в обмін на обіцянку допомогти незаконно виїхати з України. До підривної діяльності він залучив свою знайому – студентку одного зі столичних закладів вищої освіти.

Для підготовки диверсії фігурантка закуповувала хімічні компоненти, мобільні телефони та інші складові для виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП). Придбані товари вона віддавала своєму "напарнику", який споряджав вибухівку за інструкцією куратора з РФ.

Перед закладенням СВП агенти декілька разів провели дорозвідку на залізничних лініях, щоб виявити найуразливішу ділянку для підриву.

Під час обшуків у тимчасовому помешканні фігурантів вилучено компоненти для виготовлення вибухівки: хімічні речовини, лабораторне приладдя, детонатори та засоби зв’язку.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на вчинення диверсії, вчинений за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.